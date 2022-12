Christkindlmarkt: Gute Stimmung und ein Feuerwehreinsatz

Auch zum Christkindlmarkt in Leeder kommen Besuchermassen. Ein Zwischenfall am Sonntag sorgt für Aufregung.

Wie schon beim Weihnachtsmarkt in Asch gab es beim Christkindlmarkt in Leeder einen riesigen Besucherandrang. Bereits am ersten Tag sei der Grill noch weit in der Nacht gelaufen, an dem Ferdinand Wetzel von der Hohenwart unter anderem Grillfleisch und Feuerteufel briet, berichtete Thomas Metschl, Vorsitzender der veranstaltenden Blaskapelle Markt Leeder. Er habe mehrmals Nachschub an Essen und Getränken organisieren müssen. Um den runden Getränkestand mit Glühwein, Jagertee, Bier und Limo waren im Pausenhof der Grundschule im Rechteck die Buden aufgebaut, an denen es neben Kleidung und Accessoires unter anderem Schmuck, Gedrechseltes und Kuscheltiere in Patchworktechnik zu kaufen gab.

An der Bude der Kräuterwerkstatt aus Asch von Roswitha Storhas meldete Ehemann Martin Storhas zwar viele Gäste, allerdings mit eher geringem Kaufinteresse. Doch es sei genauso wichtig, mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen und dabei für das breite Angebot zu werben.

Verpuffung: Gasflasche entzündet sich

Am Sonntag folgten dann Auftritte der Bläserklasse und der Jugendkapelle Fuchstal, die beide von Karina Schönberger betreut werden. Insgesamt sei am zweiten Tag zwar etwas weniger los gewesen, meinte Mertschl, insgesamt sei man sehr zufrieden und er denke, dass man den Markt auch weiterhin ausrichte, das werde aber das Vorstandsgremium erst noch entscheiden.

Zu einer unerfreulichen Situation sei es, so der Musikervorsitzende, im Laufe des Sonntags gekommen. Beim Umstecken einer Gasflasche in der Grillbude ereignete sich eine Verpuffung. Anwesende Feuerwehrleute konnten den Brand mit Feuerlöschern aber sehr schnell löschen, so dass niemand zu Schaden kam. Er bedankte sich im Namen der Blaskapelle ausdrücklich für diesen beherzten Einsatz.

