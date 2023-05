Eine Woche in der Manege: Grundschulkinder lernen den Zirkus kennen

Plus Grundschulkinder der Gemeinde Fuchstal werden zu Zirkusartisten und präsentieren im Rampenlicht, was sie mit Profis eingeübt haben.

Ob Luftakrobatik, Feuershow oder Kunststücke mit Tieren: Zahlreiche Workshopangebote gab es für die rund 200 Grundschulkinder aus Asch, Leeder und Unterdießen bei ihrer Woche mit dem Projektzirkus Simsalabim. In gemischten Gruppen – jeweils bestehend aus Schülerinnen und Schülern der ersten bis vierten Klasse – probten sie eifrig ihre Kunststücke ein, mit viel Herzblut angeleitet von einer echten Zirkusfamilie.

Der Circus Simsalabim sorgte in Fuchstal zusammen mit den Kindern der Grundschule für eine aufregende Zirkusatmosphäre.

Viel Zeit zum Einstudieren blieb den Kindern nicht. Dienstag und Mittwoch waren die Hauptprobentage. Wichtigstes Showelement: die Verbeugung nach jedem Kunststück – egal ob Zauberkünstler oder Seiltänzerin. Durch ihren Fleiß und das professionelle Zirkustraining machten alle schnelle Fortschritte und der Zirkus-Unterricht war natürlich viel spannender als Deutsch und Mathematik. Das fand auch Schulleiterin Eva-Maria Klein, die nicht nur der Zirkusfamilie für ihre liebevolle Arbeit mit den Kindern, sondern auch ihren Kolleginnen für die reibungslose Organisation dankte.