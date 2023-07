In Leeder gerät ein Lkw-Anhänger in Brand

Das Feuer im Bereich Am Bahnhof in Leeder wird schnell gelöscht. Auslöser ist vermutlich ein technischer Defekt.

In Leeder ist im Bereich Am Bahnhof am Dienstag gegen 16.45 Uhr der Anhänger eines Lastwagens in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer laut Polizei schnell löschen.

Die Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. (AZ)

