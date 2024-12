Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz in Leeder

Am Mittwochmittag stellte eine 16-Jährige aus Schongau ihr blaues Mopedauto, Marke Ligier, auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Leeder ab. Als sie etwa zehn Minuten später zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden am Heck fest, der offenbar durch ein anderes Fahrzeug verursacht worden war und auf rund 4500 Euro beziffert werden kann.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei bittet unter Telefon 08191/9320 um Hinweise. (AZ)