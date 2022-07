Lengenfeld

vor 17 Min.

Eine Neunjährige aus Lengenfeld bestimmt mit, was im Fernsehen läuft

Plus Die neunjährige Amaya aus Lengenfeld ist Mitglied im Kinderredaktionsrat beim Sender KiKa. Ihre Interessen sind vielfältig und sie hat ein besonderes Vorbild.

Von Romi Löbhard

„Bewirb dich jetzt!“ KiKa, der Fernsehkanal von ARD und ZDF für Kinder und Jugendliche, wollte anlässlich seines 25-jährigen Bestehens einen Kinderredaktionsrat gründen und machte Anfang des Jahres zwischen den Sendungen kräftig Werbung. Das hat auch die neunjährige Amaya beim KiKa gucken zu Hause in Lengenfeld gelesen und sich angesprochen gefühlt. Also hingesetzt, die Bewerbung geschrieben und abgeschickt. Und gespannt gewartet, was passiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen