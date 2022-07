Pürgen: Die Kita ist schon wieder zu klein

Plus Momentan hat die Gemeinde Pürgen eine Ausnahmegenehmigung für den Kindergarten.Das Betreuungsangebot ist nur ein Punkt, der bei der Bürgerversammlung angesprochen wird.

Eine Bürgerversammlung für alle Ortsteile: Eine vernünftige Entscheidung, die im Pürgener Rathaus getroffen wurde, zumal mit der Mehrzweckhalle in Lengenfeld ein gut durchlüftbarer, ausreichend großer Ort für eine solche Veranstaltung zur Verfügung steht. Bei draußen hochsommerlichen, drinnen gut aushaltbaren Temperaturen lauschten dort knapp 80 Bürgerinnen und Bürger den Ausführungen von Bürgermeister Wilfried Lechler und stellten im Anschluss daran viele Fragen zum eben Gehörten.