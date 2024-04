Unbekannter schlägt Glaseinsatz einer Haustüre ein

Die Bewohner des Hauses in Lengenfeld bekommen nicht mit. Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Tat.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Landsberger Straße in Lengenfeld der Glaseinsatz einer Haustüre mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen worden. Die Bewohner des Hauses bekamen davon nichts mit.

Wie die Polizei meldet, beläuft sich der Sachschaden auf etwa 400 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

