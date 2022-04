Ludenhausen

vor 32 Min.

Dorfleben: Der neue Happerger in Ludenhausen nimmt Form an

Der ehemalige Gasthof Happerger in Ludenhausen wird derzeit zu einem Dorfgemeinschaftshaus umgebaut. Dabei helfen zahlreiche Ehrenamtliche mit. In dem Gebäude sollen künftig mehrere Vereine eine Heimat finden.

Von Manuela Schmid

Das Dorfgemeinschaftshaus in Ludenhausen nimmt immer mehr Form an: Zahlreiche Ehrenamtliche helfen mit, damit der ehemalige „Happerger“ schon bald zum Mittelpunkt und Treffpunkt des Ortes wird. Das Gebäude strahlt in neuer Farbgebung und sticht gleich ins Auge. Aus dem alten, baufälligen und zuvor schon etwas heruntergekommenen Gasthof ist ein schmuckes Gebäude geworden, das vielleicht noch heuer für Veranstaltungen geöffnet werden könnte.

