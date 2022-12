Ludenhausen

Reichlinger Ortsteil Ludenhausen bekommt auch einen Kindergarten

Die ehemalige Sudbury-Schule in Ludenhausen wird zum Kindergarten umgebaut. Die Entscheidung war nicht unumstritten.

Plus Über die Möglichkeiten, das Angebot an Kindergartenplätzen zu erweitern, wird in Reichling viel diskutiert. Die Entscheidung gefällt nicht allen.

Von Manuela Schmid

Nun ist es entschieden: In der ehemaligen Sudbury-Schule in Ludenhausen werden zwei Kindergartengruppen einziehen. Damit wird es künftig zwei Kita-Standorte in der Gemeinde Reichling geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

