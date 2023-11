Luftpistole

29.11.2023

Schützen von Edelweiß Scheuring sind nah dran am Überraschungserfolg

Plus In der 2. Bundesliga Luftpistole schlagen sich Scheuring II und Raisting achtbar. Während die einen auf den Klassenerhalt hoffen dürfen, wird es fürs andere Team schwer.

Von Christian Mühlhause

Die Ausgangslage beim Heimwettkampf in Scheuring in der 2. Bundesliga Luftpistole war klar: Aufsteiger Edelweiß Scheuring II empfing den ungeschlagenen Tabellenführer Kehlheim-Gmünd II. Am Ende fehlte nicht viel zur großen Überraschung.

Letztlich behielt der Favorit mit 3:2 die Oberhand. Auf Position 1 geriet Eileen Schupper für Scheuring in Rückstand, kämpfte sich aber zurück und siegte am Ende mit einem Ring Vorsprung gegen ihren Kontrahenten, der auf 361 Ringe kam. Auf die gleiche Ringzahl wie seine Mannschaftskollegin kam auch Thomas Ranziger, sein Gegner von Kehlheim-Gmünd hatte allerdings drei Ringe mehr.

