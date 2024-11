Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg: Hier erwachen Märchen zum Leben

Gute Schuhe, die sollte man laut Schloss Kaltenbergs Pressesprecher, Markus Wiegand, auf jeden Fall anziehen. Ob Eis, Schnee oder Regen – Wetterumschwünge gab es bei Veranstaltungen auf dem Schlossgelände immer wieder. Im vergangenen Jahr schneite es am zweiten Wochenende so sehr, dass der Markt aus Sicherheitsgründen für einen Tag abgesagt werden musste. Aktuell sehe der Wetterbericht für das erste Wochenende aber gut aus. „Mit etwas Glück friert der Boden auch durch“, sagt Wiegand einen Tag vor der Eröffnung – es regnet. Frost sei für diejenigen, die mit einem Auto anreisen, von Vorteil. „Es stehen aber auch Abschleppfahrzeuge bereit“, fügt Heinrich von Bayern hinzu. „Sollte jemand stecken bleiben, nur nicht in Panik geraten. Besucherinnen und Besucher sollen sich in ihr Auto setzen und den Warnblinker anmachen. Dann wird ihnen geholfen.“

