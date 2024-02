Landsberg

Tanzende Mamas bringen das Landsberger Stadttheater zum Kochen

Plus Ein neues Tanzformat richtet sich an Mütter jeden Alters. Das kommt gut an und sorgt für ein ausverkauftes Haus.

Von Dagmar Kübler

Mamas bringen beim neuen Format „Mama liebt Tanzen“ das Foyer des Landsberger Stadttheaters zum Kochen. Bei ausverkauftem Haus gelingt es Bastian Georgi von Rebelz Sound mit seinem bunten Mix der besten Hits der vergangenen Jahrzehnte, dass die Tanzfläche überquillt.

„Mama liebt Tanzen“ – dieses neue Format, das Rebelz Sound nach Landsberg gebracht hat, hat gleich mit der ersten Veranstaltung im Foyer des Stadttheaters sein weibliches Publikum überzeugt: Die Veranstaltung war ausverkauft, wer trotzdem hereinwollte, hatte erst zu späterer Stunde, als die ersten Frauen den Heimweg antraten, eine Chance. Das war auch die Zeit, als mehr Männer dazukamen, was die Atmosphäre veränderte. Vorher waren die Damen, bis auf wenige Ausnahmen, unter sich, und genau das schätzten sie auch an dem Tanzevent – neben dem frühen und daher familienfreundlichen Beginn der Veranstaltung.

