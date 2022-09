München/Apfeldorf

Apfeldorfer Trachtler und Musiker: Gänsehaut beim Wiesn-Umzug

Plus Petrus meinte mit den Tausenden Teilnehmenden beim Wiesn-Umzug nicht besonders gut. Doch die Trachtler und Musiker aus Apfeldorf nehmen bleibende Eindrücke mit.

Von Rosi Geiger

Für perfekte Rahmenbedingungen sorgte Bavaria heuer beim Oktoberfeststart mit dem traditionellen Festumzug nicht. „Das Wetter und die Warterei waren zwar nicht so toll, aber die Eindrücke vom großartigen Zug und Festzelt haben alles aufgewogen“, resümiert Helmut Ehle, Vorsitzender der Apfeldorfer Trachtenkapelle. Erstmals in der über 100-jährigen Vereinsgeschichte hat das Ensemble zusammen mit dem Trommlerzug am Trachten- und Schützenumzug in München teilgenommen. Auch der Trommlerzug Raisting-Sölb, die Musikkapelle Raisting und die Lechgau-Trachtler erlebten einen tollen Wiesn-Auftakt trotz der teilweise widrigen Umstände.

