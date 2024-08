40 Jahre AktivSenioren Bayern e.V.

Unter dem Motto „40 Jahre - Wir mit Erfolg“ hat der AktivSenioren Bayern e.V. am 18. Juli im Münchner Augustiner Keller sein 40-jähriges Bestehen mit mehr als 300 Mitgliedern und geladenen externen Gästen aus ganz Bayern gefeiert.

Dr. Markus Gruber würdigte als Vertreter des bayerischen Sozialministeriums die erfolgreiche Arbeit des Vereins in der Beratung zur Existenzgründung und in der Bildungsarbeit am Übergang Schule/Beruf. Er gratulierte zur „großartigen Erfolgsgeschichte.“ „Keine Generation vor Ihnen war so lange so fit und engagiert. Sie wollen weiter am gesellschaftlichen Leben teilhaben, sich einbringen und geben dabei Ihren reichen Wissens- und Erfahrungsschatz an die junge Generation weiter. Ehrenamtliches Engagement im Alter oder auch die Möglichkeit, im Alter länger zu arbeiten, sind ein Gewinn für alle, es verbindet Generationen und bringt diese zusammen!“

Als Überraschungsgast trat der bekannte bayerische Kabarettist Wolfgang Krebs auf und sorgte mit launigen Bemerkungen über die 40-jährige Vereinsarbeit und -geschichte für fröhliche Stimmung. Auch das Wetter spielte mit, sodass die Feier nach ihrem offiziellen Teil im Biergarten des Augustinerkellers fortgesetzt werden konnte (https://www.aktivsenioren.de/40-jahre-as).

Seit Jahren bieten die AktivSenioren Beratung für Gründungsvorhaben auch in der Region an, zum Beispiel werden monatliche Informations-Veranstaltungen von der Wirtschaftsförderung im Landratsamt Landsberg organisiert. Gerne sind auch Interessenten für die aktive Mitarbeit in der Beratung eingeladen diese Erfolgsgeschichte weiterzuführen.