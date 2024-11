Der DAV Landsberg packt gemeinsam an - für die Artenvielfalt am Lech

Im Oktober fanden sich rund 15 Ehrenamtliche für zwei Tage westlich von Mundraching am Lech zusammen, um dort einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt zu leisten. Der DAV-Landsberg führte in Kooperation mit der Gebietsbetreuung des Lebensraum Lechtal e.V. bereits zum dritten Mal in Folge eine Umweltbaustelle durch. Direkt am Lech gelegen wurde zwei Tage lang mit Handsägen und Zwicken entbuscht. In Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegverband Landsberg am Lech e.V. wurde dieses Jahr eine sehr artenreiche Fläche für die Pflege ausgewählt. Die Besonderheit liegt in der kleinräumigen Verzahnung von sowohl trockenen als auch nassen Bereichen. Dies führte zu einer sehr hohen Artenvielfalt.

Für den Erhalt dieser Artenvielfalt organsiert der Landschaftspflegeverband bereits einmal im Jahr eine Pflegemahd auf dieser Fläche. Trotzdem sind in den vergangenen Jahren die Randbereiche immer dichter zugewachsen, sodass Stück für Stück wertvolle Fläche verloren geht. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurden die aufwachsenden Gehölze entfernt und die Fläche für die Mahd wieder freigestellt. Der Lebensraum Lechtal e.V. bedankt sich für die wertvolle Arbeit der Ehrenamtlichen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.