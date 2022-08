Ein bisschen Unordnung gehört zu einem Naturgarten dazu

Plus Karin und Eckhard Gagelmann haben in Oberbergen ein Naturparadies geschaffen. Dazu braucht es Geduld und den Mut, Pflanzen einfach mal wachsen zu lassen.

Mit der Zertifizierung und Verleihung der Plakette „Bayern blüht – Naturgarten“ würdigen die gartenbaulichen Verbände eine boden- und wasserschonende Bewirtschaftung sowie den Erhalt der Artenvielfalt im Haus- und Kleingarten. Sie regen damit zur Nachahmung an. Auch im Landkreis Landsberg haben sich einige Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer zertifizieren lassen. Wir stellen sie und ihre Gärten vor. Hier der Garten von Karin und Eckhard Gagelmann in Oberbergen.