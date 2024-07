„Der Zustand der Straße ist für Motorradfahrer lebensgefährlich“

In Obermeitingen besteht an mehreren Stellen Handlungsbedarf bei kaputten Straßen und Flächen. Mit dem Thema befasste sich kürzlich der Gemeinderat. Dabei ging es unter anderem um den Wertstoffhof, die Elias-Holl-Straße im Gewerbegebiet und die Lechfelder Straße im Bereich des Bahnübergangs. Ein Gemeinderatsmitglied mahnte gerade bei letztem Punkt, schnellstmöglich zu handeln. Die Kommune hatte zunächst vor, auf ein Vorhaben der Bahn zu warten, was sich nun aber verschiebt.

Die Deutsche Bahn will beim Bahnübergang zum einen den Geh- und Radweg nach Süden verschwenken und einen eigenen Übergang dafür herstellen und zum anderen einen Mast errichten, hieß es in der Sitzung. Deswegen kam die Idee auf, diese Maßnahme gemeinsam mit der am Wertstoffhof zu realisieren. Zunächst hatte es nämlich geheißen, die Verlegung solle 2025 erfolgen, der Mast kam später noch hinzu, weswegen es laut Bahn nun voraussichtlich erst 2026 umgesetzt werden soll, informierte Obermeitingens Bürgermeister Erwin Losert. Rat Christian Riedl sagte dazu: „Die Straße ist für Motorradfahrer lebensgefährlich. Es ist mir ein Anliegen, dass wir heute einen Beschluss fassen.“ Auch Losert vertrat die Ansicht, dass die Reparatur nicht noch zwei Jahre warten könne aufgrund des Zustands. Für Radfahrer, die von der Kolonie Obermeitingen kommen, müsse auch dringend etwas getan werden, ergänzte Rat Joachim Starkmann zu dem Thema. „Die Verkehrssituation ist der Wahnsinn.“ Letztlich wurde zu dem Punkt in der vergangenen Sitzung aber noch keine Entscheidung getroffen.

Icon Vergrößern Erneuert werden muss auch die Tragschicht beim Wertstoff in Obermeitingen Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Erneuert werden muss auch die Tragschicht beim Wertstoff in Obermeitingen Foto: Christian Rudnik

Zum Wertstoffhof gab es hingegen eine Vergabe. Hier soll für 47.000 Euro die Tragschicht erneuert werden. Die sei aber nur acht Zentimeter dick und die Frage deswegen, wie lange diese wohl halten werde, führte der Bürgermeister aus. Eine Feinschicht aufzubringen, wäre allerdings mit Mehrkosten von 20.000 Euro verbunden. Christian Ridl verwies auf die angespannte Haushaltslage. Der Untergrund solle begutachtet und erneuert werden, wenn dieser nicht mehr tragfähig sei, äußerte er. Die Option einer Feinschicht hielt sich der Gemeinderat offen. Es soll noch mal ein Angebot eingeholt werden.

Mit Blick auf das an Bedeutung gewonnene Thema Entsiegelung von Flächen, hieß es, dass sich die Lkw-Fahrer mit den Containern auf Kies schwerer täten und Pflaster durch das Abrollen der Container zu sehr in Mitleidenschaft gezogen würde. Daher sei die Asphaltierung die sinnvollste Option. Joachim Starkmann wendete eine, dass der Wertstoffhof doch Sache des Landkreises sei, warum die Kommune dafür zahlen solle. Der Bürgermeister sagte, er werde einen Antrag stellen und schauen, was möglich sei. Laut Christian Riedl, Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs, verwies darauf, dass die Gemeinde keine eigenen Flächen habe, um bei Bauarbeiten im Dorf etwas zwischenzulagern und deswegen froh sei über diese Option.

Obermeitingen beauftragt Planungsbüro

Geld nimmt Obermeitingen auch für die Elias-Holl-Straße im Gewerbegebiet in die Hand. Ab der Mitte der Straße gibt es laut Bürgermeister nur noch eine Tragschicht. Die Fertigstellung habe sich lange verzögert, da die Gemeinde auf die Verlegung von Glasfaserkabeln durch die Telekom gewartet habe. „Die Straße ist so kaputt, dass es sein kann, dass alles raus muss.“ Hier wurde ein Auftrag an ein Planungsbüro über gut 16.000 Euro vergeben.