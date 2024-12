Obermeitingen erhöht die Hundesteuer

Die Gemeinde Obermeitingen hat festgelegt, wie viel Hundebesitzer ab dem 1. Januar 2025 zahlen müssen. Für Kampfhunde verdreifacht sich der Betrag. Zuletzt wurde die Steuer 2011 geändert. Bürgermeister Erwin Losert (CSU) verweist auch auf gestiegene Kosten in mehreren Bereichen.

Der Preis für den ersten Hund erhöht sich um 25 Euro in Obermeitingen

Es zwei Möglichkeiten, einen Hund als Kampfhund einzustufen: Ein amtlicher Tierarzt des Veterinäramtes führt einen Wesenstest durch oder ein anerkannter Gutachter nimmt die Bewertung vor. Die Kosten für diese Verfahren tragen die Hundehalter. In Obermeitingen fielen hier bislang 200 Euro an, künftig 600 Euro. Losert informierte auf Nachfrage, dass es aber derzeit keinen Hund in der Gemeinde gebe, der so klassifiziert sei. Für den ersten Hund werden künftig 75 Euro fällig, bisher waren es 50 Euro. Für alle weiteren Hunde steigt der Betrag um 20 auf 100 Euro.

„Wir mussten Hundetoiletten austauschen, die Tüten dafür sind auch teurer geworden und die Löhne sind gestiegen für das Personal, das sich um die Entleerung kümmert“, so der Bürgermeister. Auch die Kosten für die Entsorgen seien gestiegen, verweist der Bürgermeister.