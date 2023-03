54-Jähriger wird in Peißenberg bei Gartenarbeit bedroht und beleidigt

Bei der Gartenarbeit wird ein Peißenberger von einem ihm unbekannten Mann beleidigt und bedroht. Laut Polizei Weilheim ist dieser schon öfter negativ aufgefallen.

Am Samstagnachmittag erledigte ein 54-jähriger Peißenberger in seinem Garten südlich der Bergehalde einige Arbeiten. Dabei wurde er von einem ihm unbekannten Passanten angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs fing der Passant an, den Anwohner zu beleidigen und drohte ihm "Schläge mit einer wohl zufällig mitgeführten Holzlatte" an, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Weilheim vom Sonntag, 19. März.

Täter ist laut Polizei Weilheim deutlich alkoholisiert

Danach verließ der unbekannte Mann den Tatort zunächst, kam aber eine gute Stunde später zurück und bezeichnete den Geschädigten erneut als Deppen. Nach einer erneuten Drohung mit dem etwa 1,5 Meter langen Holzbrett verließ er den Garten dann doch, ohne mit der Latte zuzuschlagen. Im Rahmen der Fahndung konnte in der Nähe ein 52-jähriger Peißenberger als Täter identifiziert werden, der deutlich alkoholisiert war und der bereits in der Vergangenheit wiederholt negativ aufgefallen war. (AZ)