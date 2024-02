Autofahrer fährt bei Peißenberg auf eine Kutsche auf

Bei Peißenberg wird eine Kutsche in einen Verkehrsunfall verwickelt. Drei Personen und zwei Pferde werden leicht verletzt.

Am Sonntagnachmittag ist eine Kutsche, die von zwei Pferden gezogen wurde, in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Die fünfköpfige Besatzung der Kutsche war laut Polizei gegen 14.45 Uhr auf der B472 von Peißenberg in Richtung Roßlaich-Brücke unterwegs, als ein dahinter fahrender Pkw zum Überholen ansetzte.

Während des Überholvorgangs bemerkte der 30-jährige Fahrer jedoch, dass Gegenverkehr kam. Deshalb scherte er wieder auf seine Fahrspur ein, konnte trotz Vollbremsung eine Berührung am Heck der Kutsche aber nicht mehr vermeiden. Die Kutsche fuhr daraufhin quer über die Gegenfahrspur ins angrenzende Feld und kam dort nach knapp 100 Metern zum Stehen. Drei der Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden im Krankenhaus behandelt. Auch die beiden Pferde erlitten leichtere Blessuren. Der gesamte Sachschaden liegt bei rund 7000 euro, so die Polizei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch