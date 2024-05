Betrunkener setzt sich gleich zweimal hinters Steuer

Ein alkoholisierter Autofahrer fährt in Peiting einem Mann über den Fuß. Ein paar Stunden später hält ihn die Polizei erneut in seinem Pkw auf.

Ein betrunkener Autofahrer ist am Freitag gleich zweimal erwischt worden. Laut Polizei stellte der 59-Jährige gegen 16.20 Uhr seinen Pkw an der Alfons-Peter-Straße in Peiting ab. Da er beim Aussteigen alkoholisiert wirkte, wurde er durch mehrere Passanten angesprochen, woraufhin ein verbaler Streit entstand. Nach kurzer Zeit stieg der 59-Jährige wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Beim Wegfahren fuhr er einem der Passanten, einem 37-Jährigen, über den Fuß.

Der Mann versuchte den Pkw-Fahrer daraufhin anzuhalten, indem er gegen die Scheibe der Fahrertür schlug. Diese ging dabei zu Bruch. Eine eingetroffene Polizeistreife konnte den 59-Jährigen schließlich kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag, so die Polizei. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen 21.30 Uhr ließ sich der 59-Jährige mit einem Taxi zu seinem geparkten Pkw fahren, stieg ein und fuhr erneut alkoholisiert. In der Freistraße hielt ihn eine Polizeistreife an und kontrollierte ihn. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei wieder einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Es wurde eine zweite Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch