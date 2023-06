ADAC-Testzentrum gewährt einen Blick hinter die Kulissen

Das ADAC-Testzentrum in Penzing bietet einen Tag der offenen Tür an. Die Besucher dürfen viel selbst ausprobieren.

Wie funktioniert die ADAC-Fahrrad-Pannenhilfe? Fliegen die Funken, wenn die Feuerwehr Schneidversuche an einem Hybridauto durchführt? Was sind ADAC-Rennmäuse? Alle diese Fragen beantwortet der Tag der offenen Tür im ADAC-Testzentrum Mobilität in Penzing am Samstag, 1. Juli, von 10 bis 18 Uhr. Daneben geben die benachbarten Penzing Studios Einblicke in die digitale Filmproduktion.

Das ADAC-Testzentrum Mobilität und die Penzing Studios befinden sich an der Kauferinger Straße in Penzing. Auf dem Gelände stehen für die Besucher ausreichend Parkplätze zur Verfügung, teilt der ADAC mit. Beim Tag der offenen Tür werden auch drei Feuerwehren vor Ort sein: Penzing, Kaufering und Igling. Sie zeigen, wie man verunfallte Autos aufschneidet, um Menschen zu retten.

Wie fühlt es sich an, wenn sich ein Auto überschlägt?

Das ADAC-Testzentrum stellt Fußgänger-Dummys und im Fahrzeug verbaute, hochmoderne Messtechnik vor, die in Verbraucherschutztests eingesetzt werden. Außerdem erklärt es autonomes Fahren und den Notbrems-Assistenten, der seit 2022 in allen Neuwagen Pflicht ist. Alle Fragen zum sicheren Mitnehmen von Kindern beantworten die Kindersitz-Tester. Und der ADAC Südbayern zeigt Mutigen, wie es sich anfühlt, wenn sich das Auto überschlägt.

Mitarbeiter aus dem ADAC-Technik-Zentrum Landsberg klären laut Pressemitteilung darüber auf, wie leicht sich Tachos manipulieren und Keyless-Autos klauen lassen. Auch Fragen zu den viel diskutierten E-Fuels werden neben der Vorstellung einer mobilen Abgas-Messanlage beantwortet. Weiters gibt es Beratung zu Elektro-Mobilität und Wallboxen. Kinder können mit Fahrrädern einen Parcours absolvieren, Erwachsene Lastenräder und E-Bikes testen. Es gibt Informationen zur Zusammenarbeit mit der Hochschule Augsburg und den künftigen Erweiterungsplänen des ADAC-Testzentrums Mobilität. Eine Fotowand mit Sofortbildkamera sowie Foodtrucks runden das Angebot ab. (AZ)

