ADAC will 250 Millionen Euro in den Fliegerhorst Penzing investieren

Einen Innovationscampus für 250 Millionen Euro will der ADAC in Penzing errichten.

Plus Der Automobilclub stellt seine Planungen für den früheren Fliegerhorst im Kreis Landsberg vor. Es gibt allerdings Unwägbarkeiten, denn auch die Bundeswehr zeigt wieder Interesse.

Von Christian Mühlhause

Bereits seit sechs Jahren nutzt der ADAC den früheren Fliegerhorst Penzing (Landkreis Landsberg) für Tests von Fahrzeugen und darin verbauten Assistenzsystemen. Der Automobilclub mit 22 Millionen Mitgliedern will sein Engagement nun deutlich ausweiten und am Standort 250 Millionen Euro in Grunderwerb und Infrastruktur investieren. Was genau geplant ist, stellten die Verantwortlichen jetzt in einer Sitzung des Zweckverbands Area 61 vor, der sich um die Umnutzung des Geländes kümmert.

ADAC-Vorstandsmitglied Dieter Nirschl machte gleich zu Beginn klar, wo sein Verein hin möchte: „Wir wollen eine führende Rolle bei der Forschung, Entwicklung und den Tests von intelligenter und nachhaltiger Mobilität einnehmen.“ Der Fliegerhorst mit seinen räumlichen Kapazitäten und der Landebahn sei dafür bestens geeignet. Er sei überzeugt, dass sich das Mobilitätsverhalten deutlich verändern werde, die Frage sei nur, in welcher Geschwindigkeit, ergänzte er.

