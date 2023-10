Bei einem Verkehrsunfall in Penzing werden zwei Personen verletzt

An einer Kreuzung in Penzing stoßen zwei Autos zusammen. Die Polizei vermeldet einen hohen Sachschaden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung Schwiftinger Weg/Staatsstraße 2052 in Penzing gekommen. Wie die Polizei mitteilt, missachtete eine 56-jährige Autofahrerin aus Berlin das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren". Ein in Richtung Landsberg fahrender, 63-jähriger Augsburger konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß.

Die beiden Beteiligten wurden laut Polizei bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst an der Unfallstelle behandelt. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 25.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Freiwillige Feuerwehr Epfenhausen war zu Absicherung und Reinigung der Unfallstelle alarmiert worden. (AZ)

