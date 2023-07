Penzing

Besucher strömen zum Tag der offenen Tür im ADAC Testzentrum

Die Feuerwehr simulierte beim Tag der offenen Tür am ADAC Testzentrum in Penzing die Rettung einer Person aus einem verunfallten Fahrzeug.

Plus Am Fliegerhorst in Penzing gibt es allerlei Vorführungen und Mitmachaktionen. Auch ein elektrisch angetriebener Geländerollstuhl wird vorgestellt.

Waren es 5000 oder doch eher 10.000 Besucherinnen und Besucher, die den Tag der offenen Tür beim ADAC Testzentrum Mobilität auf dem ehemaligen Fliegerhorst-Gelände in Penzing für einen Blick in die Arbeit des Automobilclubs nutzten? So ganz waren sich die Organisatoren am Ende des Tages nicht einig – die Wahrheit wird vermutlich irgendwo in der Mitte liegen. Fest steht, dass alle zufrieden waren mit dem Verlauf.

Das Wetter - mit Sonne, Wölkchen, ein wenig Wind - war aber auch ideal: kein Regen wie tags zuvor beim Aufbau, keine Hitze wie zwei Tage davor. Umlagert waren natürlich Vorführungen und Mitmachaktionen, letztere vor allem solche für Kinder. So wurde mehrmals vorgeführt, wie Verletzte vorschriftsmäßig aus einem Unfallfahrzeug geborgen werden. Dafür waren die Feuerwehren von Penzing, Kaufering und Igling mit ihren Einsatzfahrzeugen und dem entsprechenden Werkzeug vor Ort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

