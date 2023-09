Penzing

17:06 Uhr

Markus Söder nutzt Area 61 als epische Wahlkampfbühne

In besonderer Kulisse fand eine Veranstaltung der CSU in den Räumlichkeiten der Penzing-Studios statt.

Plus In den Penzing-Studios, wo sonst Stars vor der Kamera stehen, setzt sich der bayerische Ministerpräsident gekonnt in Szene.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Die Straßen in Penzing sind zurzeit vorrangig von Plakaten der CSU gesäumt. Es ist Wahlkampf und wenige Wochen vor der Landtagswahl, und Bayerns Ministerpräsident stattet daher Penzings Vorzeigeunternehmen in der Area 61, dem ehemaligen Fliegerhorst, einen Besuch ab: den Penzing Studios mitsamt ihrer innovativen Hyperbowl-Technologie.

Kurz vor seiner Ankunft am Donnerstagnachmittag ist der Parkplatz vor dem Hangar des Filmstudios gut besucht. Bundestagsabgeordneter Michael Kießling, Landtagsabgeordneter Alex Dorow und Penzings Bürgermeister Peter Hammer sowie weitere CSU-Mitglieder warten vor der schwarzen Limousine, die vorgefahren ist. Zur Begrüßung werden Hände geschüttelt, und Markus Söder wird zunächst im Schnelldurchlauf durch den technischen Leiter Reinhard Kolke mit dem ADAC-Technikzentrum vertraut gemacht. Ein neues Leichtbau-Fahrzeug für künftige Schwarm-Mobilität wird dort von der Technischen Hochschule Augsburg in Penzing getestet. "Hier beginnt die Mobilität der Zukunft", erklärt Kolke dem Ministerpräsidenten, der sich über einen kniehohen Dummy in Tierform erkundigt. "Was soll das Schwein hier?", fragt er den technischen Leiter, der schlagfertig antwortet, dass dieses zum "Darüberstolpern" positioniert sei. Doch Söder wirkt wach und gesellig; stolpern soll er bei diesem Besuch nur über den Namen der Gemeinde Penzing.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen