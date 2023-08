Ministerpräsident Markus Söder besucht die Penzing Studios

Der ehemalige Fliegerhorst in Penzing soll zum Technologiestandort werden. Ministerpräsident Söder macht sich nun vor Ort selbst ein Bild von der Area 61.

Die Area 61 im Landkreis Landsberg soll sich zu einem prosperierenden Technologiestandort der Region entwickeln. Wo früher die Bundeswehr im ehemaligen Fliegerhorst ihre Basis hatte, sorgen heute unter anderem die Penzing Studios und das ADAC-Testzentrum Mobilität für eine innovative Nachnutzung. Wie aus einer Pressemitteilung des CSU-Kreisverbands Landsberg hervorgeht, möchte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder davon nun selbst ein Bild machen.

Der CSU-Chef wird die Penzing Studios demnach am Donnerstag, 31. August, besuchen und möchte dabei die Hyperbowl besichtigen und über die künftige Ausrichtung Bayerns sprechen. Dazu lädt er alle Interessierten ein. Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen ist eine vorherige Anmeldung im Internet unter www.csu-landsberg.de erforderlich. Ab 16.15 Uhr öffnen sich die Tore zu den Penzing Studios.

Die Hyperbowl ist eine virtuelle Kulisse, in der sämtliche Szenen digital abgebildet werden können. Foto: Thorsten Jordan

Am ehemaligen Fliegerhorst entsteht eine moderne Produktionskulisse

In kürzester Zeit wurde der verlassene Militärstandort laut der Pressemitteilung der CSU zu einer hochmodernen Produktionskulisse für Filmschaffende entwickelt. Nahezu unbemerkt werden in den ehemaligen Hangars Spielfilme, Werbeclips oder Serien, zum Beispiel für bekannte amerikanische Streaming-Anbieter, produziert. Ein Highlight dabei ist der sogenannte Hyperbowl – eine virtuelle Kulisse, in der sämtliche Szenen digital abgebildet werden können, ohne dabei ständig hin und her zu reisen oder neue Kulissen errichten zu müssen.

Zugleich forscht der ADAC auf dem großzügigen Gelände gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern zu den Themen Mobilität und autonomes Fahren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch