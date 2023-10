Penzing startet neuen Anlauf zum Lückenschluss beim schnellen Internet

Plus Gespräche mit Telekommunikationskonzernen zum Breitbandausbau führen in Penzing nicht zum Ziel. Ein Förderprogramm soll die Lösung bringen.

Penzing Im Gemeindegebiet von Penzing gibt es in vielen Straßen schon eine schnelle Internetanbindung, aber auch Bereiche, in denen noch Handlungsbedarf besteht. Die Lücken zu schließen, soll nach mehreren vergeblichen Anläufen nun mittels einer Förderrichtlinie des Bundes gelingen.

Die Gemeinden Penzing, Weil, Scheuring und Geltendorf wollten den Ausbau eigentlich mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser realisieren. Sorge um den Zustand der Wege und Straßen nach den Arbeiten sorgten aber dafür, dass die Deutsche Glasfaser sich zurückzog. Scheurings Bürgermeister Konrad Maisterl sagte im März 2022:„Wir haben beim Austausch mit mehreren Kommunen im südlichen Landkreis erfahren, dass die dort beauftragten Baufirmen die Straßen in schlechtem Zustand hinterlassen haben und die Kommunen dadurch nun hohe Kosten haben.“ Eine beauftragte Tiefbauingenieurin übernahm im Auftrag der Gemeinden die Planung und legte sie dem Unternehmen vor, das daraufhin einen Rückzieher machte.