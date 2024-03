Penzing

06:30 Uhr

Penzinger Haushalt 2024: So sieht die finanzielle Situation der Gemeinde aus

Plus Eine frühere Entscheidung verschafft Penzing finanziellen Spielraum für die Zukunft. Die Gemeinde kämpft jedoch mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen.

Von Vanessa Polednia

"In diesem Jahr kommt die Gemeinde mit einem blauen Auge davon", heißt es im Bericht der Penzinger Kämmerin Martina Fischer. In der Sitzung am Dienstagabend stellte sie dem Gemeinderat den Haushaltsplan für 2024 vor und erklärte, woran sie diese Aussage festmacht. Der Gemeinderat stimmte ihren Ausführungen – und damit dem Haushaltsplan – ohne Gegenstimme zu.

Laut Fischer zeige sich anhand der Zahlen, dass in Penzing in den vergangenen Jahren gute und vorausschauende Entscheidungen getroffen wurden. So bietet demnach die Erhöhung der Hebesätze im vergangenen Jahr den notwendigen Spielraum. Dadurch könnten dringend erforderliche Investitionen im Vermögenshaushalt angegangen werden, die den Verwaltungshaushalt nachhaltig entlasten, nach dem Motto "besser Sanierungen bewusst planen, als zur Reparatur gezwungen zu werden", so Fischer.

