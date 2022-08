Penzing

vor 50 Min.

Straßenbauarbeiten in Penzing: Verkehr wird umgeleitet

Wegen Straßenbauarbeiten in Penzing wird der Verkehr ab 24. August umgeleitet.

In Penzing stehen umfangreiche Straßenbauarbeiten an. Was das für Verkehrsteilnehmer und Anwohner bedeutet.

Wer ab Mittwoch, 24. August, auf der Staatsstraße von Landsberg in Richtung Geltendorf und zurück unterwegs ist, der muss sich in Penzing auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Denn wegen Bauarbeiten ist für zweieinhalb Wochen eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Im Zuge der Herstellung der neuen Linksabbiegespur inklusive der Ampelanlage in das neue Baugebiet „Benediktbeurer Ring West“ plant das staatliche Bauamt Weilheim, Synergieeffekte zu nutzen und auch den unsanierten Abschnitt ab etwa 200 Meter südlich der neuen Ampelanlage bis einschließlich des Kreisverkehrs zu erneuern. Für die Sanierung wird die alte Fahrbahndecke abgefräst und durch eine neue Deckschicht ersetzt, heißt es in einer Pressemeldung des staatlichen Bauamts. Im Bereich des Kreisverkehrs werden mit Erneuerung des Asphalts die Spurrillen beseitigt und die Pflastersteine zu einem Großteil ausgebaut. Arbeiten nur unter Vollsperrung möglich Aufgrund der geringen Gesamtbreite der Fahrbahn können die Arbeiten laut Pressemeldung nur unter Vollsperrung der Strecke durchgeführt werden. Die Umleitung wird ausgeschildert und führt die Verkehrsteilnehmer vom Kreisverkehr Landsberg-Ost über die LL 24 und die Schwiftinger Straße nach Penzing, in Gegenrichtung analog. Um innerorts die Verkehrslast zu verteilen, werden die entgegengesetzten Verkehrsströme getrennt geleitet. Um die Zufahrtsmöglichkeiten zum Gewerbegebiet aufrechtzuerhalten, gliedert sich die Baumaßnahme in zwei Abschnitte. In Bauphase 1 ab dem 24. August wird der Kreisverkehr saniert, zusammen mit dem Streckenabschnitt bis zur nördlichen Hälfte der Einfahrt ins Gewerbegebiet. In Bauphase 2, vom 5. bis 9. September, wird die Strecke ab der südlichen Hälfte der Einfahrt saniert, der Kreisverkehr wird für den Verkehr wieder freigegeben. Für die Anlieger und Besucher des Gewerbegebietes bedeutet dies, dass die Zufahrt in Bauphase 1 von Süden her von Landsberg kommend möglich ist. In Bauphase 2 erfolgt die Zuwegung von Norden, vom Kreisverkehr Penzing kommend. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landsberg Plus Nicht jedem gefällt der „neue“ Hinteranger in Landsberg

Landsberg Umfangreiche Sanierungsarbeiten auf der A96 bei Landsberg

Themen folgen