Penzing

18:00 Uhr

"Unkollegiale Umgangsformen": Zwei Penzinger Gemeinderäte treten zurück

Zwei Gemeinderäte treten in Penzing zurück und begründen dies unter anderem mit unkollegialem Verhalten.

Plus Christian Brambach und Roland Schmidhofer hören in Penzing als Mitglieder des Gemeinderats auf. Bürgermeister Peter Hammer äußert sich zu ihren Kritikpunkten.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Dass es im Miteinander zwischen Penzings Bürgermeister Peter Hammer ( CSU) sowie Teilen des Gemeinderats auf der einen Seite und den Räten Christian Brambach (Dorfgemeinschaft Penzing) und Roland Schmidhofer (Dorfgemeinschaft Untermühlhausen) auf der anderen Seite knirscht, war in den vergangenen Jahren bei diversen Sitzungen zu sehen. Am Ende der öffentlichen Sitzung am Dienstagabend verkündeten die beiden ihren Abschied aus dem Gremium. Im Gespräch mit unserer Redaktion nennen sie ihre Beweggründe und üben Kritik. Dazu äußert sich auch der Rathauschef auf Nachfrage.

Brambach und Schmidhofer betonen beide, dass sie motiviert und zuversichtlich im Mai 2020 die ehrenamtliche Aufgabe angetreten seien. "Eine Politik, die bei den wichtigsten Zukunftsthemen unserer Gemeinde nicht im Interesse der Penzinger Bürger ist, will ich aber nicht mehr mittragen", äußerte Brambach. Er habe nicht das Gefühl, noch etwas bewirken zu können. Beide nannten als thematische Gründe für ihren Rücktritt die Entscheidungen zum Fliegerhorst und das Vorgehen beim Thema PFC-Belastung rund um das frühere Militärgelände. Zudem seien sie über die Art und Weise des Umgangs miteinander im Gremium enttäuscht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen