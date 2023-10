Penzing

Wann wird die Unfallstelle an der A96-Auffahrt Landsberg-Ost entschärft?

Eine Ampel ist an der Zufahrt zur A96 "Landsberg-Ost" schon lange im Gespräch.

Plus Die Rodung einer Hecke verlief nach Plan, doch der geplante Ampelbau an der A96 zwischen Penzing und Landsberg lässt auf sich warten.

Ende Oktober 2022 kündigte das Bauamt Weilheim an, dass an der gefährlichen Auffahrt Landsberg-Ost zur A96 eine Ampel gebaut wird und deshalb auch eine Hecke an der Straße nach Penzing gerodet werden müsste. Die Hecke ist schon lange weg, doch von der Baustelle ist keine Spur. Ein Leser aus Penzing fragt unsere Redaktion, wie es nun weitergeht.

Der Leser erinnert daran, dass die Hecke weder im Herbst 2022 noch „spätestens im Frühjahr“ 2023 gepflanzt wurde und weder die unfallträchtige Strecke eine Ampel gebaut, noch straßenbauliche Veränderungen durchgeführt wurden. "Dafür wurden etliche Bäume gefällt, die in dem Artikel gar nicht erwähnt wurden und eine lange, ökologisch wertvolle Hecke gerodet", kritisiert der Leser.

