Marodes Wasserleitungsnetz: Penzing nimmt viel Geld in die Hand

Auf bis zu 40 Prozent bezifferte Penzings Bürgermeister Peter Hammer (CSU) in der Vergangenheit den Wasserverlust in der Gemeinde durch Schäden im Leitungsnetz und wies auf den dringenden Handlungsbedarf hin. Jetzt hat der Gemeinderat den Auftrag für die Erneuerung der Leitungen in drei Straßen für einen siebenstelligen Euro-Betrag vergeben. Auch beim Abwasser investieren Weil und Penzing eine sechsstellige Summe. Die Kommunen gehören zum Wasserversorger Pöringer Gruppe, der in den kommenden Jahren sehr viel Geld investieren will und jetzt den Auftrag für die Sanierung der Brunnen in Schwabhausen vergeben hat. Das ist eine zentrale Maßnahme, um die weiteren Schritte vornehmen zu können.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Penzing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserleitungsnetz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis