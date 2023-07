Penzing

vor 22 Min.

Werden die Flüchtlingsunterkünfte in Penzing zum sozialen Brennpunkt?

Plus Im ehemaligen Fliegerhorst könnten über 600 Geflüchtete untergebracht werden. Polizei und Helferkreise berichten schon jetzt von Problemen.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Monat für Monat werden dem Landkreis 50 Geflüchtete zugewiesen. Doch dabei wird es wohl nicht bleiben. Die Landkreisverwaltung rechnet mit bis zu 600 Personen, die noch heuer untergebracht werden müssen. Kommen keine weiteren Unterkünfte dazu, wird es eng. "Im Herbst werden wir wahrscheinlich volllaufen", sagte Stefan Mies, Sachgebietsleiter Integration und Asylangelegenheiten, in der jüngsten Sitzung des Kreistags. Doch nicht nur räumlich stoße man an Grenzen. Eine Integration der Geflüchteten gelinge immer seltener. Zudem kommt es nach Informationen unserer Redaktion in den Unterkünften auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing immer wieder zu Streitigkeiten unter den Bewohnern.

In Penzing sind derzeit rund 480 Menschen verschiedener Nationalitäten untergebracht. Seit Anfang Juli auch in Haus 8, Haus 10 wird derzeit instand gesetzt. Final könnten in Penzing 616 Personen ein Dach über dem Kopf finden. Dann sei die Kapazitätsgrenze erreicht, wie Stefan Mies sagte. Derzeit sei man in Penzing beim Thema Integration stark gefordert. Der Außendienst des Landratsamts sei täglich vor Ort. Allerdings seien einige Stellen seitens der Wohlfahrtsträger unbesetzt und so gebe es schlichtweg zu wenige Betreuerinnen und Betreuer. Aktuell arbeite man an einem Integrationskonzept.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen