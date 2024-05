60 Jahre Ehe nach zufälliger Begegnung

Plus Aus einem Missgeschick wurde die Liebe ihres Lebens. Gertrud und Werner Kaul sind seit 60 Jahren verheiratet. In Petzenhausen feiern sie ihre Diamanthochzeit.

Es war eine echte „Glück-im-Unglück“-Situation, die die beiden zusammenführte: Beim Schützenball im Penzinger Gasthaus Frank war eine Maß Bier umgekippt und ergoss sich über die junge Gertrud, die am Tisch saß. In diesem Moment betrat Werner den Saal und versuchte, das Malheur mit Servietten zu beheben. Schon war es um die beiden geschehen – ein Leben lang. Vor wenigen Tagen feierten Gertrud und Werner Kaul aus Petzenausen ihre Diamantene Hochzeit im Kreis der Familie und Freunde.

Im Mai 1964 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Familiär ging es damals zu. Denn der Standesbeamte war kein Geringerer, als der Vater von Gertrud: Georg Deininger bekleidete zu jener Zeit das Amt des Petzenhausener Bürgermeisters. Geheiratet wurde in der guten Stube der Familie, die damals gleichzeitig als Sitzungsraum für den überschaubar großen Gemeinderat diente. Noch am selben Tag folgte die kirchliche Trauung, ebenfalls im Heimatdorf Petzenhausen.