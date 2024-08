Autofahrer übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen

Am Samstagnachmittag ist ein 27-Jähriger aus dem Landkreis-Landsberg mit seinem Pkw auf der Kreisstraße von Pflugdorf kommend in Richtung Thaining gefahren. An der Kreuzung zur Staatsstraße 2057 wollte er nach links auf diese einbiegen und übersah dabei den von rechts auf der Staatsstraße ankommenden 24-Jährigen auf seinem Motorrad.

Es kam laut Polizei zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wodurch der Motorradfahrer nach rechts von der Straße geschoben wurde. Der 24-Jährige wurde beim Verkehrsunfall leicht verletzt und kam in ein örtliches Krankenhaus. Am Pkw sowie am Motorrad entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)