Drei Tage gute Laune: Das Gartenfest der Musikkapelle Pflugdorf-Stadl

Plus Die Musikkapelle Pflugdorf-Stadl lädt zum Gartenfest ein. Es geht los mit einem Sternmarsch, einem Umzugund endet mit Blasmusik sowie einer lustigen Show im Festzelt. Zahlreiche Gäste kommen.

Endlich wieder eine große Feier: Am Feuerwehrhaus zwischen Pflugdorf und Stadl kamen beim Sternmarsch die Musikvereine Pflugdorf-Stadl, Thaining, Reichling und die Blaskapelle Lechrain zusammen. Ein Tag länger als üblich dauerte das diesjährige Gartenfest der Musikkapelle Pflugdorf-Stadl. Zahlreiche Musikantinnen und Musikanten waren der Einladung des Nachbarvereins gefolgt. Monika Fleschhut vom Gastgebervereins dirigierte als Erstes den König-Ludwig-Marsch. Vereinsvorsitzende Maria Berger sagte in ihrer Rede: „Mit befreundeten Nachbarkapellen gemeinsam feiern, einen Abend unter Freunden verbringen, ja, 50 Jahre kann man schon öfter feiern.“