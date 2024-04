Prittriching

Bauendspurt für dritte Sporthalle des Turnvereins Prittriching

Blick in die neue Sporthalle des TV Prittriching. Der Boden ist noch abgedeckt. Die schallgeminderte Hallendecke wurde in Eigenleistung eingebaut.

Plus Ab der Jahresmitte soll die neue vereinseigene Sportstätte in Prittriching genutzt werden können. Das verbessert die Trainingsmöglichkeiten für die 1400 TVP-Mitglieder enorm. Die Kostenobergrenze von vier Millionen Euro wird durch sehr viel Eigenleistung eingehalten.

Von Christian Lichtenstern

Seine erste Turnhalle hat der Turnverein Prittriching 1955 gebaut – ohne einen Pfennig Geld, aber mit ganz viel Muskelkraft und in vier Jahren, wie es in der Chronik heißt. In die zweite vereinseigene Halle, die seit 1984 an der Jahnstraße steht, steckten die Mitglieder rund 10.000 freiwillige Arbeitsstunden. Mitte 2024 soll die dritte Sporthalle fertig sein, die der Verein wieder mit viel Eigenleistung hochzieht. Das Vier-Millionen-Projekt steht vor dem Endspurt, und der Zieleinlauf wird herbeigesehnt.

Eine Visualisierung der Sportstätte Verdi.Fit des TV Prittriching.

Denn die Zahl der Mitglieder des TVP ist noch mal um fast 100 auf den neuen Rekord von rund 1400 angewachsen, und es fehlt allerorten an Trainingszeiten für Gruppen und Sparten. Der TVP gehört damit zu den fünf größten Sportvereinen im Landkreis. Vor allem viele kleine Kinder kommen neu dazu, und für einige Angebote gibt es mittlerweile schon Wartelisten, wurde jetzt auf der Mitgliederversammlung in den Berichten der Abteilungen bekannt. Der Verein hat über 50 lizenzierte Übungsleiter und dazu noch viele weitere Helfer und Ausbilder. Das reicht aber nicht, um dem Andrang, insbesondere bei den Angeboten Turnen und Tanzen, nachzukommen. Bei den vor Kurzem ausgerichteten Vereinsmeisterschaften im Turnen nahmen 150 Kinder und Jugendliche teil.

