Ein großer Osterhase und in Prittriching gibt es ein riesiges Osternest

In Prittriching bastelten Kinder ein riesiges Osternest. Ob es wohl vom Osterhasen gefüllt wird? Auch in St. Ottilien ist der Osterhase unterwegs. Unsere Leser schicken Fotos.

Das LT bekam besondere Post von einer Familie aus Prittriching. Sie schickten uns ein ganz besonderes Osternest, dass wir unseren Lesern nicht vorenthalten möchten.

Ein riesiges Osternest von (im Bild hinten von links): Felix, Elias, Ludwig und Georg, vorne von links: Sophie, Johann und Romy. Foto: Seidensticker

Die Kinder auf dem Bild haben in Vorfreude auf den Osterhasen ein riesiges Osternest bei Freunden gebaut. Als Grundgerüst wurden Weidenruten verwendet. Das verwendete Moos wächst am eigenen Hang des großen Gartens. Es war ein Nachmittagsprojekt für die sieben kleinen Freunde (im Bild hinten von links:) Felix, Elias, Ludwig und Georg, vorne von links: Sophie, Johann und Romy. Die Kinder kamen auch auf die Idee ein Foto zu machen, damit es andere Kinder eventuell in der Zeitung sehen können.

Bunte Ostereier auf dem Lech. Die Idee von Otto Fischer als er diese Kanufahrer sah. Foto: Otto Fischer

Auch andere Osterbilder bekamen wir geschickt. (AZ)





