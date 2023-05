Feuerwehr Prittriching feiert 150-jähriges Bestehen mit großem Fest

Eine Stimmungsband und ein Musikkabarettist treten im Festzelt in Prittriching auf. Die Feuerwehr feiert ihr Jubiläum. Ein Rück- und Ausblick mit dem Vereinsvorsitzenden.

Die Feuerwehr Prittriching feiert von Donnerstag bis Sonntag, 18. bis 21. Mai, ihr 150-jähriges Bestehen. Unsere Redaktion hat mit Jürgen Seeholzer, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, über schlimme Ereignisse, eine kurzzeitige zwangsweise Auflösung, die personelle Aufstellung über die Jahrzehnte und die Planungen rund um die Feier gesprochen. Bei dem Fest treten im 600 Gäste fassenden Zelt auch ein Musikkabarettist und eine bekannte Stimmungsband auf.

Laut Seeholzer gibt es einen "ziemlich eindeutigen Hinweis auf das Gründungsdatum 1873". Er verweist auf ein Dokument aus dem Jahr 1890. In diesem Jahr wurde beim Bezirksverband in Landsberg eine Liste aktiver Mitglieder eingereicht. Die Männer wurden dafür vorgeschlagen, für ihre 15-jährige Mitgliedschaft ein Ehrenzeichen zu erhalten. Bei vier Männern lautete die Angabe, dass sie bereits seit 1873 ihren Dienst verrichten.

Derzeit hat die Freiwillige Feuerwehr Prittriching 68 Aktive. Foto: Feuerwehr Prittriching

Aktuell hat die Wehr 68 Aktive, von denen einen Teil zuletzt auch beim Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Scheuring im Einsatz war. Die erste Frau unter den Aktiven wurde 2015 aufgenommen, inzwischen gibt es zwei weibliche Rettungskräfte. Passiv können Frauen schon länger Mitglied bei der Feuerwehr werden. Besonders gefragt waren die Dienste des weiblichen Geschlechts während des Zweiten Weltkriegs. "Da konnte die Einsatzfähigkeit der Prittrichinger Wehr nur aufrechterhalten werden, weil Frauen bei der Feuerwehr ausgebildet wurden." Nach dem Krieg wurde die Feuerwehr auf Anweisung der US-Amerikaner zunächst aufgelöst, aber 1946 wieder gegründet. Stark vertreten ist aktuell auch der Nachwuchs in der Gemeinde im nördlichen Landkreis. 35 Personen gehören der Jugendwehr an. Hier gelte die von Kreisjugendring und der Gemeinde festgesetzte Obergrenze von 27 Jahren, fügt Jürgen Seeholzer erklärend an.

Seit der Gründung der Feuerwehr gab es einige verheerende Brände, die teils auch dazu führten, dass bei der Ausstattung aufgerüstet wurde. So brannten am 15. Mai 1882 sieben Gebäude von vier Anwesen ab. Seit 1881 stand die Spritze in einem eigenen Feuerwehrhaus am heutigen Dorfplatz. Ab 1879 wurden die Männer durch ein Signalhorn zum Einsatz gerufen. Im Jahr 1898 ließ die Gemeinde nach großen Bränden neue Wasserentnahmestellen am Rohrbach (heute Verlorener Bach) bauen. Das schlimmste Jahr der Vereinsgeschichte war laut Chronik das Jahr 1903. Zehn Anwesen im Mitteldorf brannten ab. Die Gemeinde reagierte mit dem Kauf einer zweiten Spritze und 200 Meter Schlauch. Ihre Feuertaufe bestand diese Garnitur beim Brand des Kirchturmes der Frauenkirche im Januar 1905 durch Blitzschlag. "In der jüngeren Vergangeneheit war der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens mitten im Dorf 1999 und viele schwere Verkehrsunfälle die größten Einsätze", so Seeholzer.

Lausbuam und Vogelmayer treten in Prittriching auf

Jetzt wird der Einsatz der ehrenamtlichen Rettungskräfte groß gefeiert. Das Zelt steht beim Bauhof, Westring 1. Mit Lausbuam haben die Prittrichinger für Freitagabend eine Band verpflichtet, die Volks-Rock-'n'-Roll, Bayernrock bis hin zu den Party- und Charthits spielt und die auch schon im Fernsehen Auftritte hat. Beginn ist um 21.30 Uhr. "Sie begeistern Jung und Alt", sagt Seeholzer über die Band. Für Samstagabend wurde ein "ein bayerisches Original" engagiert mit dem Musikkabarettisten Vogelmayer. Dieser spielt ab 20 Uhr. Am ersten Tag, an Himmelfahrt, sorgt die Blaskapelle Prittriching ab 10 Uhr beim Frühshoppen für Unterhaltung. Teil des Programms werden auch ein Festgottesdienst im Zelt am Sonntag ab 9.30 Uhr sowie eine Fahrzeugschau (Feuerwehr, THW etc.) am Sonntag ab 12 Uhr sein. Für den Nachwuchs wird zeitweise eine Hüpfburg aufgebaut.



Donnerstag, 18. Mai 2023 (Vatertag)

10 Uhr: Frühschoppen mit der Blaskapelle Prittriching

13 Uhr: Hüpfburg (bis ca. 16 Uhr)

14 Uhr: Blaskapelle Schmiechen

Freitag, 19. Mai

21.30 Uhr Partyband Lausbuam

Samstag, 20. Mai 2023

20 Uhr: Kabarett Vogelmayer

Sonntag, 21. Mai 2023

9 Uhr: Kirchenzug ab Kriegerdenkmal

9.30 Uhr: Gottesdienst im Festzelt

ca. 10.30 Uhr: Frühschoppen mit der Blaskapelle

ca. 12 Uhr: Fahrzeugschau

ab 13 Uhr: Wasserfalle – Chefs versenken

ab 13.30 Uhr: Trachtenkapelle Scheuring

Hüpfburg (bis ca. 17 Uhr)

