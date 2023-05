Gemeinderat genehmigt drei große PV-Projekte in Prittriching

Bürgermeister Alexander Ditsch ist zufrieden. Anstatt den Energiewandel abzuwarten, übernehme Prittriching jetzt schon eine Vorreiterrolle im Landkreis.

Die Zukunft für Windkraftanlagen in Prittriching ist aufgrund der Nähe zum Fliegerhorst Lechfeld ungewiss. Während die Gemeinde bereits Photovoltaikanlagen auf ihren Kommunalen Dächern angebracht hat und kleine private Anlagen ebenfalls einige Dächer im Ort bestücken, packen nun drei Betreiber das Thema erneuerbare Energien in Prittriching noch größer an.

Erweiterung des bestehenden PV-Parks "In der Kultur"

In der vergangenen Gemeinderatssitzung in Prittriching lag nicht nur ein Antrag zum Errichten einer einzigen PV-Anlage vor, sondern gleich drei. Die betroffenen Flächen liegen im Norden der Gemeinde in Richtung Landkreisgrenze. Bürgermeister Alexander Ditsch erklärt bei einem Ortsbesuch, dass die Grundstücke sich aufgrund der Bodenbeschaffenheit nahe des Lechs nicht unbedingt für eine ertragreiche landwirtschaftliche Nutzung eignen. Bei einem Antrag handele es sich um die Erweiterung eines bestehenden Projekts.

Der dort produzierte Strom werde zurzeit in das Verteilernetz der LEW eingespeist, so der Bürgermeister. Allerdings würde man als Gemeinde über Möglichkeiten nachdenken, wie man in Zukunft auf kurzem Wege den lokal produzierten Strom auch vor Ort nutzen kann. Die drei Projekte, die dem Gemeinderat vorgestellt wurden, werden wohl 2024 bis 2025 umgesetzt und genießen die Zustimmung des Gemeinderates. "Auch wenn es sich bei den Projekten nicht um kommunale Anlagen handelt, steht man als Gemeinde in der Verantwortung, die Energiewende mit zu gestalten", so Ditsch.

Mainova : Das erste Projekt wird die Erweiterung des bereits bestehenden PV-Parks "In der Kultur " der Betreiber Mainova sein. Die Anlage gibt es in der Gemeinde bereits seit 2007. Durch den erzeugten Strom werden jährlich 1800 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart. Nun soll die Fläche um 4,3 Hektar erweitert werden. Das betroffene Grundstück liegt benachbart zu der bestehenden Anlage.

Mit den neuen Solarpanels sollen pro Jahr bis zu 5100 Megawattstunden Strom erzeugt werden. Das würde der Versorgung von knapp 1400 Haushalten entsprechen.

Einer der größten Agri PV-Anlagen in Bayern bald in Prittriching?

Ökostrom24: Neu dazu kommen PV-Anlagen von Ökostrom 24. Das Unternehmen, das 2013 in Bad Wörishofen gegründet wurde, war zuletzt an einem Projekt mit zwei kommunalen Photovoltaikanlagen in Denklingen beteiligt. Dort wurden unter anderem Ladestationen für E-Autos gebaut und von Ökostrom24 betrieben. In Prittriching plant die das Unternehmen den Bau von drei Anlagen. Geschäftsführer Günther Vollath ist froh, dass die Idee von Photovoltaikanlagen im Gemeinderat so gut ankam. "Top, kann ich nur sagen."



Andere Gemeinden seien zwar häufig daran interessiert an erneuerbaren Energien, würden aber nur zögerlich bei der Umsetzung handeln. In den Bau investiere das Unternehmen dafür einige Millionen. Bis es zu einem Satzungsbeschluss kommt, dauere es vermutlich noch ein Jahr. "Erstmal können Anwohner und Bürger Einwände vorbringen." Steht die PV-Anlage einmal, wird der Strom vorerst an Stromanbieter verkauft.

Senkrecht fangen die Agri-PV-Anlagen die West und Ost Sonnenstrahlen auf. Foto: Lukas Bayer

Lena Service : Mit einer komplett anderen Art von Solarpaneele plant die Lena Service Gruppe in Prittriching zu bauen. In Zusammenarbeit mit vier lokalen Landwirten sollen auf 26 Hektar Agri-PV-Anlagen entstehen. Die Solarplatten sind höher und senkrecht angebracht, sodass der landwirtschaftliche Betrieb auf den Feldern weiter gewährleistet ist. Die teilnehmenden Landwirte können so auch in der Zukunft ökologische Lebensmittel produzieren und ernten. Obwohl die Flächen nur zu etwas 50 Prozent mit Modulen belegt sein werden, soll Strom für 3200 Haushalte generiert werden. Projektleiter vor Ort ist Lukas Bayer. Sollte das Projekt verwirklicht werden, sei es eins der größten seiner Art in Bayern , sagt er.



