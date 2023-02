Prittriching

25.02.2023

Prittriching ernennt Ernst Weber zum Ehrenbürger

Ernst Weber ist jetzt Ehrenbürger in Prittriching.

Plus Ernst Weber prägt die Ortsgeschichte seit Jahrzehnten mit. Mit unserer Redaktion redet er über Erfolge, Rückschläge und eine Nachricht am Hochzeitstag.

Für Ernst Weber aus Prittriching ist die Sache klar: "Ich hatte privat und beruflich viel Glück im Leben." Glücklich sind auch die Verantwortlichen in der Gemeinde über sein Engagement und haben ihn kürzlich zum Ehrenbürger ernannt. Bürgermeister Alexander Ditsch sagte bei der Verleihung: "Wir alle wissen, dass Du Dich nicht wegen des Ruhms für unsere Dorfgemeinschaft eingesetzt hast, für Dich war es immer selbstverständlich, Dich in den Dienst der Sache zu stellen. Umso aufrichtiger ist unser Dank und unsere Anerkennung." Die Liste der ehrenamtlichen Aufgaben, die der 68-Jährige innehatte und noch hat, ist sehr lang. Unsere Redaktion hat mit ihm über seine Motivation, Erfolge, Rückschläge und eine Nachricht am zehnten Hochzeitstag gesprochen, die bei Ehefrau Uschi Weber nicht gut ankam.

