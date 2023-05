Prittriching

17:30 Uhr

Prittrichinger feiern ihre Feuerwehr und machen den Bürgermeister nass

Ein geschnitztes Wappen überreichten die Prittrichinger an Vertreter der anderen Wehren als Erinnerung an die Jubiläumsfeier.

Plus Die Feuerwehr Prittriching feiert vier Tage ihr 150-jähriges Bestehen. Die Organisatoren sind danach zufrieden und Rathauschef Alexander Ditsch geht baden.

Seit 150 Jahren rücken in Prittriching die Mitglieder der Feuerwehr aus, um im Notfall zu helfen. Das wurde in den vergangenen Tagen mit einem großen Fest gefeiert. Mit einem Böllerschuss und einer Kranzniederlegung für die Verstorbenen der heimischen Feuerwehr begann der Festsonntag, bevor etwa 350 Feuerwehrmänner und -frauen von 16 Wehren aus den Landkreisen Landsberg und Aichach-Friedberg sowie Mitglieder anderer Prittrichinger Vereine in Richtung Festzelt zogen. Beim anschließenden Festgottesdienst verwies Pfarrer Fritz Kahnert auf die Gemeinsamkeiten zwischen Gott und der Feuerwehr. Und mehrere Führungskräfte der Prittrichinger Wehr und der Bürgermeister gingen für den guten Zweck baden.

Am Festumzug in Prittriching beteiligten sich 16 Wehren mit 350 Feuerwehrfrauen und -männern. Foto: Christian Mühlhause

"Gott und die Feuerwehr sind immer in Bereitschaft", sagte Kahnert und bezeichnete den Dienst der Wehren als kostbar. Er bemühte auch die Geschichte zur Erschaffung des Feuerwehrmannes durch Gott und dessen Gespräch mit einem Engel. Darin geht es darum, was alles gleichzeitig geleistet werden müsse: Sofort auf Hochtouren zu sein, wenn der Ruf zum Einsatz komme, und doch gelassen zu bleiben, wenn es beispielsweise mal wieder ein Fehlalarm sei. In anderen Situationen gelte es, beherzt anzupacken und im nächsten Moment Einfühlungsvermögen zu beweisen. All die Aufgaben könnten die Kameraden nur schaffen, weil Gott auch die Zutat Kameradschaft eingebaut habe, so der Pfarrer. "Sie kommen körperlich und emotional an ihre Grenzen und haben Werte, die für unsere Gesellschaft und Gemeinschaft wichtig sind und sich mit jenen der Christen überschneiden", so Kahnert. Er bat um Gottes Segen für die Feuerwehren und alle Einsätze, die künftig noch anstehen.

