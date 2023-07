Prittriching

Reggae-Night: Landjugend erwartet Tausende Besucher in Prittriching

Vergangenes Jahr feierten die Besucher der Reggae-Night in Prittriching ausgelassen. Das soll heuer auch wieder so sein.

Plus Für die Landjugend Burching ist die Reggae-Night der Höhepunkt des Jahres. Auf der Bühne heizen DJs dem Publikum ein. Der Headliner kommt aus Österreich. Es gibt Neuerungen.

Von Christian Mühlhause

Es ist der Höhepunkt des Jahres für die Landjugend Burching: die Reggae-Night. Seit über einem halben Jahr laufen die Planungen dazu. Am Freitag und Samstag ist es wieder so weit, dann werden Tausende Besucher in der Gemeinde im Norden des Landkreises Landsberg erwartet. Das Gelände an der Lechstraße wird an den beiden Tagen zu einer riesigen Disco. Was genau geplant ist und welche Neuerungen es gibt, erzählen Kassenwart Elias Weber und der Vorsitzende Jakob Welzmüller.

Noch laufen die Vorbereitungen, doch die Wetterprognose und der bisherige Verkauf sorgen bei der Landjugend – die rund 100 aktive Mitglieder zwischen 14 und 30 Jahren hat – für gute Laune. "Wir haben vergangenes Jahr erstmals vorab Bändchen für beide Tage verkauft. Das hat sich bewährt, weil wir dadurch am Eingang nicht mehr so einen Stau haben", sagt Weber. 1000 solcher Bänder werden vorab verkauft. Insgesamt rechnen die Prittrichinger am Freitag mit 1500 Gästen und am erfahrungsgemäß besser besuchten Samstag mit 3000 Gästen. Es gibt auch eine Abendkasse. Geparkt werden kann auf einer angrenzenden Wiese, die ein Landwirt gemäht hat und zur Verfügung stellt. Gefeiert wird von 21 bis 3 Uhr. Es gibt zwar ein Festzelt, darin hätten aber nicht alle Platz, sollte das Wetter schlecht sein, betont der Kassenwart. "Es ist vorrangig eine Freiluft-Disco." Meteorologen prognostizieren aber ohnehin warme Sommerabende.

