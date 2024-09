Einmal recht freundlich in die Kamera lächeln: Einbrecher sind wohl weitergezogen

Anfang August hatte die Polizei Landsberg eine Warnung an die Öffentlichkeit gegeben. Im nördlichen Landkreis seien zu Nachtzeiten immer wieder verdächtige Personengruppen beobachtet worden. Diese haben überprüft, ob die Türen geparkter Fahrzeuge verschlossen waren. Dabei hätten die Personen helle Handschuhe getragen. Die Polizei ging damals davon aus, dass die jungen Männer auf leichte Beute aus waren. Neben Zeugenaussagen bat die Polizei auch darum, dass Anwohner ihre Fahrzeuge und auch Haus- sowie Terassentüren absperren. Zeitgleich warnten auch die Gemeinden auf ihren Websites und in den Gemeinde-Apps vor den Einbrechern. Unter anderem in Prittriching und Scheuring. Die Aufmerksamkeit hat wohl dafür gesorgt, dass die Bande weitergezogen ist. In den vergangenen Wochen sei es in ihren Gemeinden zumindest ruhig geworden, so die Bürgermeister.

Lisa Gilz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis