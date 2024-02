So könnte altersgerechtes Wohnen in Prittriching aussehen

Plus Dem Gemeinderat Prittriching wird ein neuer Entwurf für altersgerechte Wohnungen vorgestellt. Für betreutes Wohnen wäre an der Stelle nicht genügend Platz.

Im Landkreis Landsberg machen sich die Gemeinden immer öfter Gedanken darüber, wie die älteren Bürgerinnen und Bürger in den Ortschaften wohnen können und welche Angebote geschafft werden sollten. Ob das der Bau eines Pflegeheims, betreutes Wohnen, Quartiersmanagement oder Arbeitskreise zu dem Thema bedeuten. In Prittriching soll ein Wohnhaus gebaut werden, das altersgerechte Aspekte wie Barrierefreiheit mit vororganisierten Serviceangeboten wie Fahr- oder Pflegediensten beinhaltet.

Vorgestellt wurde das Projekt von Maximilian Layer, einer der Geschäftsführer des Immobilien-Unternehmens aus Schwabmünchen, das das Wohnhaus in Prittriching umsetzen möchte und Projektleiter Florian Kramer. Bereits 2022 wurde ein Antrag eingereicht, damals noch für zwei Doppelhäuser. "Auf dem Plan sieht man, wie durch die lange Zufahrt eine relativ große Fläche versiegelt gewesen wäre", sagte Kramer. Mittlerweile habe man aber eine neue Idee für das Grundstück in der Jahnstraße.