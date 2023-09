Arzt soll Atteste verkauft haben: „Behandeln Sie unsere Aktion extrem vertraulich“

Plus Wieder einmal sorgt ein Krankheitsfall im Prozess gegen einen Arzt aus Kaufering für Verzögerungen. Der Angeklagte schweigt. Zeugen zeigen, wie der Verkauf der Atteste ablief.

"Können wir jetzt endlich anfangen?", fragt die Gerichtsschreiberin um Punkt 9 Uhr, um im Gerichtssaal für Ruhe zu sorgen. Doch kurz nach Verhandlungsbeginn folgt bereits eine längere Unterbrechung. Der Prozess gegen einen Arzt aus Kaufering beginnt einmal wieder mit Turbulenzen. Dem 60-Jährigen wird vorgeworfen, während der Corona-Pandemie falsche Maskenbefreiungen ausgestellt zu haben. Zum Prozessauftakt wird deutlich, wie der Verkauf der falschen Atteste abgelaufen sein soll.

Das Schöffengericht des Amtsgerichts Landsberg hat das Strafverfahren wegen des Vorwurfs des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse auf Mittwoch, 27. September, neu terminiert. Die Akten türmen sich an diesem Tag vor der Vorsitzenden Richterin und den Schöffen, die Stimmung im Gerichtssaal ist angespannt. Kein Wunder, diesmal soll die Hauptverhandlung schließlich durchgezogen werden. Im November 2022 wurde die Hauptverhandlung aufgrund eines Krankheitsfalls eines Verteidigers verschoben. Der neue Termin für das Gerichtsverfahren im März wurde nach einem Verhandlungstag ausgesetzt, da nicht genügend Folgetermine gefunden werden konnten.