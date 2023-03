Pürgen

vor 18 Min.

Bürgerversammlung in Pürgen: Gute Nachrichten und Frust über Vandalismus

Plus Der Rathauschef von Pürgen verkündet bei der Bürgerversammlung Positives, ärgert sich aber auch über Zerstörungswut. Er äußert sich zu Straßenumbenennungen und Windrädern.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Die Steuereinnahmen sprudeln in Pürgen, die Ortsumfahrung Lengenfeld ist fast fertig, und der Ausbau für schnelle Internetanbindungen mit Glasfaser startet ab Juni. Baugebiete für Einheimische gibt es auch, und weitere sind in Planung. Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler dürfte sich heuer im Vorfeld besonders auf die Bürgerversammlungen in den vier Ortsteilen gefreut haben. Er hatte reichlich gute Nachrichten im Gepäck, unter anderem auch zur neuen Berechnung der Grundsteuer für Immobilienbesitzerinnen und -besitzer. Der Rathauschef informierte bei der Bürgerversammlung in Pürgen auch über den aktuellen Stand zur Umbenennung von Straßennamen, die es mehrfach gibt, und äußerte seinen Unmut über Vandalismus, der in einem Fall einen Schaden von 25.000 Euro verursachte.

Ab Mitte des Jahres werde die Gemeinde mit ihren 3718 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) eine von 232 Kommunen in Bayern sein, die keine Schulden mehr hat, berichtete Lechler. "Wir stehen dank guter Firmen und einer breiten Struktur bei den Branchen gut da." Der Spielraum sei so groß, dass geplant sei, Besitzerinnen und Besitzer von Wohneigentum bei der Grundsteuer entgegenzukommen, sagte der Rathauschef. Diese wird aktuell bundesweit neu berechnet und soll ab dem Jahr 2025 gelten. Zwar wird der Bescheid vom Finanzamt erstellt, die Höhe der Hebesätze bei der Grundsteuer legen aber die Kommunen fest. Es sollen in Pürgen Modellhaushalte herausgegriffen werden und auf Basis derer ermittelt werden, mit welchem Hebesatz am ehesten eine finanzielle Mehrbelastung für möglichst viele Besitzerinnen und Besitzer vermieden werden könne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen