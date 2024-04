Doppelter Verkehrsunfall an einer Kreuzung

Erst kollidieren zwei Autos an einer Kreuzung bei Pürgen, dann wird ein Verkehrsleitkegel Opfer bei einer Unfallaufnahme.

Am Donnerstag, 18. April, war eine Dießenerin auf der Staatsstraße 2056 in Richtung Pürgen unterwegs. An der Kreuzung mit der Staatsstraße 2057 übersah sie den Pkw eines Autofahrers aus Kochel und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, als eine Hofstettenerin die von der Polizei aufgestellten Verkehrsleitkegel übersah und einen davon überfuhr. Der Verkehrsleitkegel wurde dabei zerstört. Weitere Schäden oder Verletzte gab es nicht. (AZ)