Pürgen

vor 33 Min.

Ein Naturgarten in Pürgen mit künstlerischem Anspruch

Werner und Uschi Platteder fühlen sich in ihrem Garten in Pürgen sichtlich wohl.

Plus Jedes Jahr werden Gärten vom Landratsamt als Naturgärten zertifiziert. So auch der Garten der Familie Platteder in Pürgen, in dem sich Kunst und Kultur vereinen.

Von Dagmar Kübler

Im Garten von Uschi und Werner Platteder in Pürgen vereinen sich Kunst und Natur. Sowohl die Gartenbesitzer als auch Tiere und Pflanzen fühlen sich hier wohl. Gleich hinter dem Zaun, dessen Blumenrabatten mit Holzstämmen eingefasst sind, liegen die Beete mit den Namen "Scherbenhaufen", "Holzweg" und "Steinbeet". Im Scherbenhaufenbeet glänzen Bruchstücke von Glaskunst; diese wurden auch auf dem Weg, der zum Haus führt, in Beton eingegossen und begleiten so auf Schritt und Tritt, wie auch die Kunstwerke mit Materialien aus der Natur wie Wurzeln oder abgestorbene Pflanzenstiele, die das Ehepaar gern entstehen lässt. Im Garten können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Rosen, Wiesenblumen und Kräuter finden sich im Naturgarten der Familie Platteder

Vor sieben Jahren begannen sie, die 500 Quadratmeter große Gartenfläche, die in den 1980er-Jahren im damaligen Stil angelegt wurde, umzugestalten. Einige Relikte aus der damaligen Zeit sind geblieben, so die wunderschöne gefüllte Rose "Leonardo da Vinci" an der Südterrasse. Daneben sonnt sich jedoch eine neu gepflanzte Rose mit offenen Blüten, in denen Insekten Nahrung finden. Kräuterbeet und der kleine Teich liegen unweit der Haustür, neben die die Platteders eine Sitzbank platziert haben. "Von hier aus können wir die Vögel beobachten", sagen die beiden. Zahlreiche Vogelkästen dienen für diese als Nisthilfe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen